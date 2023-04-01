ما حكم من كذب في رمضان؟.. الشيخ علي جمعة يوضح

الكذب معصية يرتكبها عدد من الناس سواء في رمضان أو غيره، لكن في أيام الشهر المبارك ما هو حكم من كذب في رمضانظ، خاصة أنها عادة لدى الكثيرين ومن الصفات السيئة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

ما حكم من كذب في رمضان؟

وعن حكم من كذب في رمضان، قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن البعض يردد أن الكذب يبطل الصيام، وهو أمر غير صحيح تماما، لكنه لابد معرفة أن الصائم في أمس الحاجة للحسنات التي توضع في ميزانه، والكذب يجلب السيئات، لذلك على الصائم تجنب الكذب حتى لا يضيع أجر صيامه كاملا.

واستند لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، حيث إن الواجب على الصائم حفظ جوارحه من التلفظ بأي كذب أو قول زور، سواء صائما أو غيره، وهو ما يوضح حكم من كذب في رمضان.

تعرف على حكم من كذب في رمضان

وعن تساؤل ما حكم من كذب في رمضان؟، تابع «جمعة»، أن الصيام من أسرار العبد مع ربه، ولا يطلع عليه أحد، بغاية تقوى الله وترك المعاصي، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) [البقرة:183].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» أخرجه البخاري.