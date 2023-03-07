انطلاق معرض أهلا رمضان الرئيسي في القاهرة 16 مارس

كشفت مصادر حكومية، عن موعد انطلاق معرض أهلا رمضان الرئيسي 2023 في القاهرة، والمقرر إقامته قبل حلول شهر رمضان الكريم، وتحديدا في 16 مارس، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وهو ذات مكان إقامة معرض أهلا رمضان العام الماضي.

معرض أهلا رمضان الرئيسي 2023

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ موعد معرض أهلا رمضان الرئيسي 2023 تم تحديد انطلاقه يوم 16 مارس، لإتاحة الوقت للانتهاء من التجهيزات وضخّ السلع من العارضين المشاركين في المعرض، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية إقامة معرض رئيسي لأهلا رمضان، لتوفير السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

موعد انتهاء معرض أهلا رمضان الرئيسي

وأضافت المصادر، أنّ معرض أهلا رمضان الرئيسي 2023 سيستمر حتى 22 مارس الحالي، لعدد كبير من العارضين بالمشاركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وعدد من المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الخاصة، وفروع شركات الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية التابعة لوزارة التموين.

وأشارت المصادر إلى أنّ انتهاء معرض أهلا رمضان الرئيسي لا علاقة له بمعارض أهلا رمضان الفرعية في المحافظات، موضحة أنّ المعارض الفرعية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، من أجل تقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة السلع الأساسية والرمضانية.