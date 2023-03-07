وفاة طبيب بمستشفى السنطة بعد إصابته بغيبوبة سكر أثناء أداء مهام عمله

لفظ طبيب باطنة، بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية، أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بغيبوبة إثر ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر أثناء عمله في المستشفى، يوم السبت الماضي، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، لكنه لفظه أنفاسه الأخيرة اليوم.

غيبوبة سكر

وقال مسؤول في مديرية الصحة بالغربية، أن الطبيب المتوفى يدعى أحمد واصف، من أبناء مدينة المحلة الكبرى، وتخصص أمراض باطنة، ويبلغ من العمر 32 عاماً، وأنه كان يعمل في مستشفى السنطة المركزي، التابع لمديرية الصحة بالغربية، مشيرا إلى أن الطبيب سقط مغشيا عليه أثناء عمله صباح السبت الماضي، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ووُضع تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الثلاثاء.

التهاب فيروسي على المخ

وأوضح المصدر المسؤول لـ«الوطن»، أن الطبيب المتوفى أثناء عمله تعرض لارتفاع مفاجئ في السكر، نتج عنه إصابته بغيبوبة، وتم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى التعليمي بطنطا الجامعي، وتبين بعد عمل فحوصات طبية وأشعة مقطعية على المخ إصابته بارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وإصابته بالتهاب فيروسي في المخ.

تشييع الجثمان

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الطبيب، من مسجد الغفران بالمحلة الكبرى، وتشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه.