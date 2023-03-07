وزير التعليم العالي: الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتطوير تشمل 7 محاور

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الاستراتيجية الجديدة شارك بها العديد من اللجان المختلفة والممثلة لكل قطاع في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، منوها إلى أنَّها شملت 7 محاور تحقق الأهداف كاملة أبرزها التطوير وتلبية الاحتياجات والتكامل مع سوق العمل، والتي جاءت بمشاركة كل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات و الوزارات، لافتا إلى أنَّه جرى وضع كل الأقاليم ضمن خطط الاستراتيجية، وكيفية خدمتها و تلبية متطلباتها، وفقًا لما تتميز به من مجالات وإمكانيات وفقا لرؤية 2030.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وأضاف وزير التعليم العالي في كلمته و عرضه خلال فعاليات إعلان الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمشاركة عدد من الوزراء، أنَّ الاستراتيجية تستهدف أيضًا تحقيق الرؤية من خلال تحقيق جودة التعليم وربط البحث العلمي بالصناعة و دور التعليم في خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المختلفة.

وتابع وزير التعليم العالي، أن كل محور وإقليم للاستراتيجية يستهدف تلبية كل متطلباته، منوها إلى أنَّه ما يتعلق بدور الجامعات بدءا من التعليم وكونه إحدى عوامل جامعات الجيل الرابع، نهاية بالجيل الرابع والتحول إليها وتهدف لخدمة وتنمية المجتمع المصري والتكامل على كل المستويات وربط الجامعات بالصناعة واستخدام التخصصات المتداخلة والاستدامة، موضحًا أن الاستراتيجية تستهدف ربط كل الجامعات مع بعض لخدمة الإقليم والمجتمع المصري.

وفي السياق ذاته، هنأ عدد من الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تدشين للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ودورها المستقبلي في الارتقاء بمنظومة التعليم.