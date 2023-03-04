وزير التعليم العالي يفتتح الدورة 12 من ملتقى «إيديوجيت» بمشاركة 100 جامعة

يفتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب «إيديوجيت 2023» في دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 7: 9 مارس 2023 بأحد فنادق القاهرة؛ إذ يعتبر الملتقى من أكبر ملتقيات التعليم العالي بمصر والمنطقة العربية.

وتأتي الدورة الثانية عشرة من ملتقى إيديوجيت 2023 تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة مصرية ودولية واسعة، إذ يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد على 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية تتقدمهم جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، وبنها وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

لأول مرة.. الجامعات التكنولوجية تشارك في الملتقي

وكشف الدكتور علي شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة، رئيس جامعة بنها الأسبق، عن مشاركة الجامعات التكنولوجية الجديدة والجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها حديثا لأول مرة بالمعرض.

ولفت شمس الدين إلى أن تلك الجامعات تتيح تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات عالمية من أكثر من 20 دولة منها؛ الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن وغيرها من خلال جامعاتها المرموقة، وكذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التي تمثل المئات من كبرى جامعات العالم.

وتحرص العديد من الجامعات المصرية والعالمية على المشاركة بمعرض إيديوجيت إذ يُعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للآلاف من طلاب السنوات النهائية الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعي وأولياء الأمور، إذ تتنافس الجامعات المشاركة في جذب الطلاب بعرض جوانب المتميز في برامجها التعليمية.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض عددا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية منها الجامعة البريطانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة أسلسكا، جامعة المستقبل، جامعة مصر للمعلوماتية ونيو جيزة والجامعة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتعليم الجامعي، والمجلس البريطاني، كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة وعلى رأسها الجلالة والعالمين.

ويزور ملتقى إيديوجيت الآلاف على مدار ثلاثة أيام مجانا لالتقاء بممثلي الجامعات المشاركة للتعرف على الفرص التعليمية المتاحة والمقارنة واختيار الأنسب منها، كما يزور المعرض كذلك لفيف من رؤساء وقيادات الجامعات المصرية، العربية والدولية، خبراء التعليم العالي من مصر والعالم، عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي الخدمات، إذ يُعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي بالمنطقة والعالم.

وكان ملتقى إيديوجيت استضاف في نسخه الناجحة السابقة بالإضافة لعشرات الجامعات المصرية والأجنبية، وزارة التعليم الإماراتية، دبي إكسبو، مؤسسة كيو أس للتصنيف الدولي التي كرمت وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية بمناسبة إدراج جامعاتهم في التصنيف العالمي للجامعات.