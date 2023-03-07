«مكارثي» يوافق على اقتراح رئيسة تايوان بعقد اجتماع ثنائي في كاليفورنيا

أفادت صحيفة «تايوان نيوز»، بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وافق على اقتراح رئيسة تايوان «تساى إنج وين»، بعقد اجتماع ثنائي رسميًا في كاليفورنيا، لتجنب أي رد عدواني من قبل الصين.

تعهد مكارثى بزيارة تايوان

وقبل أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان العام الماضي، تعهد مكارثى بأنه سيزور تايوان إذا أصبح رئيسًا لمجلس النواب، وكرر هذا التعهد في فبراير بعد توليه منصبه خلفا لـ بيلوسى.

ونقلت صحيفة «تايوان نيوز» عن عدة مصادر قولها: إن مكارثي اتفق مع تساي على أنه سيكون من الأفضل الاجتماع في الولايات المتحدة، لتجنب تكرار المناورات العسكرية الاستفزازية، التي نفذتها الصين بعد زيارة بيلوسي.

معلومات استخباراتية حول نشاط الحزب الشيوعي

وقالت المصادر إن تساي قدمت لمكارثي «بعض المعلومات الاستخباراتية حول ما يقوم به الحزب الشيوعي الصيني في الآونة الأخيرة، وأنواع التهديدات التي يمثلونها»، وفي إشارة ربما إلى الاضطرابات الداخلية، وصفت المصادر الصين بأنها «ليست في وضع جيد»، وأضافت المصادر أن الصين ربما تطبق سياسات «غير عقلانية أكثر مما كانت عليه في الماضي»، وشددت على أهمية ضبط الوضع لتقليل «المخاطر»، وأشارت إلى أن مكارثي وافق على أن مخاوف تايوان بشأن المخاطر الأمنية المتزايدة «معقولة».

يذكر أن تساي تخطط لزيارة كاليفورنيا ونيويورك في أبريل المقبل.