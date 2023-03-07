استمرار البحث عن ضحايا غرق «فلوكة» في نيل أسوان.. 6 أشخاص بينهم طفلان

يواصل رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسوان، جهودهم، لليوم الثاني على التوالي، في البحث عن 6 أشخاص بينهم طفلان، في مياه النيل بالمحافظة، عقب غرقهم أثناء استقلالهم فلوكة قرب مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة في المحافظة.

ودفعت مديرية امن اسوان بعدد من الغواصين ولانشات الإدارة للبحث عن الغرقى في المياه، في محاولة لانتشال الجثامين، وسط حالة من الحزن وانتظار الأهالي أمام الشاطئ انتظارًا لإنتشال الجثامين.

إنقاذ شخص وغرق 6

تعود تفاصيل الحادث إلى غرق فلوكة نيلية في المجرى المائي لنهر النيل باسوان، كان يستقلها 7 أشخاص، وجرى إنقاذ شخص على قيد الحياة، بينما غرق 6 أشخاص بينهم طفلين، نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة.

ضحايا حادث غرق فلوكة أسوان بالنيل

وكشفت التحريات الأولية أن الأشخاص الجاري البحث عنهم هم أشرف فتحي الزاكي، 35 سنة، ونجله «حسن»، 5 سنوات، وعمرو حسن محمد، 35 سنة، من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحي، 30 سنة، ونجله «نعمان»، 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب، 36 سنة.

وسادت حالة من الحزن محافظة أسوان بأكملها ومركز نصر النوبة على وجه الخصوص، لفقدان 6 أشخاص، حيث تجمعت أسر الضحايا امام الشاطئ انتظارا لانتشال الجثامين.