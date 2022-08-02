أول صور لضحايا مركب أسوان الغارقة في نهر النيل.. جاري البحث عن مفقودين

قال مصدر أمني، لـ«الوطن»، إن المفقودين في واقعة غرق مركب صيد في نهر النيل بالمنطقة الواقعة ما بين الحديقة الدولية وقرية غرب سهيل النوبية بأسوان، هم شاب عشريني يدعى «عمر محمد حسن» من منطقة حي السلام بغرب سهيل، وهو صاحب مركب الصيد الغارقة، و«صلاح محمد ياسين»، شاب ثلاثيني يعمل بالحديقة الدولية، والثالث هو «سيد جابر أحمد علي»، 27 سنة، عامل بأحد شركات البناء المسؤولة عن بناء كوبري خزان أسوان البديل، ومقيم بمركز إسنا التابعة لمحافظة الأقصر.

وأكد الأهالي أن الشاب «صلاح محمد ياسين»، متزوج وهو أب لطفلين، ويعمل في الحديقة الدولية بأسوان، وضمن المفقودين مع صاحب المركب.

صلاح محمد ياسين

انقلاب مركب صيد في نيل أسوان

ويكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، بإشراف القيادات الأمنية ‏ومساعدي مدير أمن أسوان، من جهودهم للعثور على 3 أشخاص مفقودين بمياه نهر النيل بالناحية الغربية ‏للحديقة الدولية جنوب مدينة أسوان، بعد أن انقلبت بهم مركب صيد أثناء عبورهم مع اثنين آخرين استطاعا السباحة للبر‎.‎

عمر محمد حسن

وبحسب رواية الأهالي بقرية غرب سهيل النوبية، فإن المفقودين هم 3 أشخاص أحدهم صاحب مركب الصيد وعامل بإحدى ‏شركات البناء التي تعمل في إنشاء كوبري بديل خزان أسوان، بالإضافة لأحد العاملين ‏بالحديقة الدولية المواجهة لقرية غرب سهيل، وعقب انتهاء العمل استقلوا مركب صيد صغير لنقلهم للبر ‏الغربي ناحية قرية غرب سهيل.‏

وأكد شهود العيان أن مركب الصيد انقلب بهم في نهر النيل، وكان على متنه 5 أشخاص، نجا منهم اثنين تمكنا من السباحة حتى وصلا إلى البر، ويوجد 3 مفقودين.

أعمال البحث مستمرة

وكثفت شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، بإشراف قيادات مديرية أمن ‏أسوان من جهودها للبحث عن المفقودين بمياه نهر النيل، كما تجمع المئات من أهالي قرية غرب سهيل النوبية على الشاطئ في انتظار العثور على المفقودين، فيما ‏يساعد البعض بمراكبهم النيلية في عمليات البحث.‏