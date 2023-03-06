«تنمية المشروعات بجنوب سيناء» لـ«السفيرة عزيزة»: معرض ديارنا فرصة لكل عارض

قالت المهندسة حنان مقيبل، رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء، إننا نشارك في معرض ديارنا منذ 5 سنوات، وأكبر معرضين في القاهرة هما معرضي «ديارنا وتراثنا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «dmc»، أن معرض ديارنا يكون بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ويشارك فيه عدد كبير من العارضين، كما أن كل محافظة تعبر عن هويتها التراثية، كما أن جمعية تنمية المشروعات الصغيرة تشارك مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة بالشيخ زويد، وتنفذ مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء، ويغطي كل مراكز المحافظة.

ريادة الأعمال

وتابعت: «نوفر تدريبات للسيدات المعيلات والمهمشات على مهارات ريادة الأعمال والمهارات الحرفية، بالإضافة إلى المهارات الحرفية في مجال التطريز السيناوي والكليم البدوي، وتصنيع العجوة والتمور والخوص والجريد والإكسسوارات، ونتميز بأننا نعمل على الجلود الطبيعية، ونقوم بالتطريز على الجلد الطبيعي نفسه».

الفرصة الأكبر للتسويق

واستطردت: «معرض ديارنا هو الفرصة الأكبر لتسويق منتجاتنا، لأن مخرجات التدريب على المشروع نفسها يتم تسويقها من خلال المعرض، ويكون هناك كم كبير من المعروضات من الكليم والجلود الطبيعية ومنتجات العجوة والتمور والمنتجات الخاصة بالتطريز السيناوي».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.