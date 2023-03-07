الأمن الروسي يداهم 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة في 27 منطقة

داهمت قوات الأمن الروسية، اليوم، 23 ورشة لتطوير الأسلحة وتصنيع الذخيرة في 27 منطقة روسية.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى الروسي، في بيان عنه اليوم: «تمكنّا بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي، من إحباط أنشطة إجرامية لـ59 شخصا من سكان 34 منطقة في البلاد».

وأضاف البيان، أنّ هؤلاء المجرمين متورطون في إصلاح وتطوير الأسلحة القتالية المدنية سرا، مشيرا إلى إيقاف 23 ورشة سرية لتحديث الأسلحة وصناعة الذخيرة عن العمل.