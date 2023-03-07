تخصيب اليورانيوم في روسيا يثير قلق الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن دولة روسيا الاتحادية أبرمت صفقات سرية مع دولة آسيوية لتسليمها اليورانيوم الفترة المقبلة في ظل محاولات تخصيب اليوارنيوم من قبل روسيا التي تريد تقوية الأسلحة التي يمتلكها جيشها.

بوتين يتدخل من أجل الحصول على اليورانيوم المخصب

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن حصول روسيا على هذا اليورانيوم المخصب تحدٍ جديد بالنسبة للاتفاقات النووية المتفقة عليها بين الدول المنضمة إلى النادي النووي، وذكر مسؤول بالمخابرات الأمريكية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سافر في رحلة خاصة لم يعلن عنها من أجل الحصول على يورانيوم مخصب وستعمل روسيا الاتحادية على استخدام اليورانيوم المخصب في الطائرات بدون طيار.

تعليق أمريكا على حصول روسيا على اليورانيوم المخصب

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على الواقعة بحسب قناة «فوكس نيوز» أن بلاده لن تعلق على تقارير المخابرات السرية المزعومة التي نشرت تلقي روسيا لهذه الصفقة من اليورانيوم المخصب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض حصول روسيا على اليورانيوم المخصب وترى هذا تحديا جديدا في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي تستخدم فيها روسيا عددا كبيرا من أسلحتها، وبيّن المتحدث أنه لا يمكن الوثوق في روسيا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن روسيا تمتلك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من اليورانيوم المخصب مع التحذير من أن منع روسيا من تلقي اليورانيوم المخصب التي تعد الدولة الأولى عالميا في تخصيب اليورانيوم، والمرتبة الأولى في تصدير اليورانيوم المخصب المطلوب لتشغيل المفاعلات النووية السلمية قد يؤثر على إمدادات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.