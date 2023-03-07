تفاصيل اختيار رئيس قسم بمركز البحوث الزراعية من بين أفضل علماء العالم

كشفت الدكتورة كلارا عزام رئيس قسم بحوث الخلية في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، تفاصيل اختيارها كواحدة من أفضل علماء العالم للعام الجاري، موضحة: «جرى اختباري عبر واحدا من أهم المؤشرات العلمية، لم نقدم لذلك، ولكن جرى البحث عن أفضل الأبحاث التي جرى نشرها، أي اننا نتحدث عن مؤشر أوتوماتيكي».

رئيس قسم بحوث الخلية: رحلتي طويلة أجريت فيها عددا كبيرا من الأبحاث

وأضافت رئيس قسم بحوث الخلية في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي: «رحلتي طويلة أجريت فيها عددا كبيرا من الأبحاث، وسافرت إلى الخارج وحضرت شهادة دكتوراة في ألمانيا ثم سافرت إلى الولايات المتحدة وحصلت على شهادة علمية أخرى، وعملت على الطفرات في بداية حياتي وذلك في هيئة الطاقة الذرية، للوصول إلى صفات جديدة للنباتات بطرق تقليدية».

كلارا عزام: عملت مع محاصيل زيتية وعباد الشمس والفول السوداني

وتابعت رئيس قسم بحوث الخلية في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية: «عملت في محاصيل كثيرة ولسنا محكومين بمحاصيل معينة، عملت مع محاصيل زيتية وعباد الشمس والفول السوداني وكان لديّ فرصة منذ عدة سنوات لأنها كانت رئيسة مشروع لإنتاج سلالات وطفرات تتحمل الإصابة بالأمراض التي تصيب الفول السوداني».

وواصلت رئيس قسم بحوث الخلية في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية: «نواكب التغيرات المناخية لأن درجات الحرارة تزيد وتزيد معها جفاف التربة وملوحة التربة والإصابة بالأمراض والحشرات، ونعمل على تجهيز المادة التي تحافظ على الأمن الغذائي وتقضي على الجوع».