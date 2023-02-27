معهد المحاصيل الحقلية: إنتاج 70% من الاحتياج المحلي للقمح بحلول 2030

قال الدكتور رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن التحديات الموجودة من جائحة كورونا والتغيرات المناخية وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بظلالها على كل احتياطات العالم، أدت لزيادة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

نستهدف زراعة 4 ملايين فدان

وأضاف «محمد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المساحة المنزرعة من محصول القمح العام الماضي وصلت إلى 3.6 مليون فدان بينما المستهدف هذا العام 4 ملايين فدان بمتوسط إنتاجية 3 طن فدان أي 12 مليون طن.

وأشار إلى أن الهدف هو تدبير احتياجات البلاد من القمح محليا من 65 لـ 70% بحلول 2030، وهذا سيتحقق من عدة محاور للتنمية، ولا سيما التوسعات الزراعية الأفقية والمشروعات القومية الكبرى في الوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء ومشروع مستقبل مصر في طريق الضبعة.

تعظيم الإنتاجية

وأوضح أنه تعظيم الإنتاجية الزراعية يكون من استنباط أصناف تتحمل الظروف المناخية المختلفة.