خبر سار لطلاب الثانوية العامة 2023 حول مجموعات المدرسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خبرا سارا لطلاب الثانوية العامة 2023، بشأن مجموعات الدعم المدرسي، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

مجموعات للثانوية العامة 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنها بدأت بالفعل في تنفيذ هذا المشروع القومي الذي يستفيد منه الطلاب وكذلك أولياء الأمور بالحد من ارتفاع أسعار السناتر غير المرخصة وغير الآمنة على الطلاب وفعلت جميع الإدارات التعليمية مجموعات الدعم للمرحلة الثانوية، واستجابت أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات لتلك المبادرة، وتزداد الأعداد يوما بعد يوم اقتناعا من الطلاب بتلك المبادرة التي تسعى للصالح العام.

أسعار رمزية

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه بناء على التوجيهات ودعم وتنشيط تلك المجموعات بعدد من المعلمين ذوي الخبرة والسمعة الكبيرة في كافة المواد الدراسية ممن يقدمون البرامج التعليمية في القنوات التليفزيونية ويشهد لهم الجميع بالكفاءة العالية وبأسعار رمزية لا تقبل المنافسة للرفع عن كاهل الأسرة المصرية وخبير مادة الأحياء والجيولوجيا وعضو مشروع القوافل التعليمية على مستوى الجمهورية ومعد البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري.

سعر الحصة أربعون جنية

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، أنه سيتواجد بمدرسة يوسف السباعي الثانوية بإدارة العجوزة التعليمية يوم الخميس المقبل 9 مارس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لتقديم دروس الأحياء والجيولوجيا والمراجعات النهائية والتوقعات والتي ستحقق فارقا كبيرا لدى طلاب الثانوية العامة في تجميع درجات مادة الكيمياء.

ويسمح بتواجد الطلبة والطالبات من أي مكان داخل المحافظة من طلاب الثانوية العامة صف ثالث فقط وقد تم تحديد سعر الحصة بمبلغ 40 جنيها فقط للطالب مساهمة من المعلم لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور والحضور بأسبقية الحجز.