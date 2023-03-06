«تعليم الجيزة» تعلن تفعيل مجموعات الدعم لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مفاجآت سارة لطلبة الثانوية العامة 2023، بشأن مجموعات الدعم المدرسي، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

المشروع القومي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنها بدأت بالفعل في تنفيذ هذا المشروع القومي الذي يستفيد منه الطلاب وكذلك أولياء الأمور بالحد من ارتفاع أسعار السناتر غير المرخصة وغير الآمنة على حياة أبنائنا وفعلت جميع الإدارات التعليمية مجموعات الدعم للمرحلة الثانوية، واستجابت أعداد كبيرة من الطلاب من تلك المبادرة وتزداد الأعداد يوما بعد يوم اقتناعا من الطلاب بتلك المبادرة التي تسعى للصالح العام.

تنشيط المجموعات

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن وكيل الوزارة بناء على ذلك أصدر تعليماته بدعم وتنشيط تلك المجموعات بعدد من المعلمين ذوات الخبرة والسمعة الكبيرة في جميع المواد الدراسية ممن يقدمون البرامج التعليمية في القنوات التليفزيونية ويشهد لهم الجميع بالكفاءة العالية وبأسعار رمزية لا تقبل المنافسة للرفع عن كاهل الأسرة المصرية.

وتابعت: «نبدأ بالدكتور أحمد زايد، خبير مادة التاريخ وعضو مشروع القوافل التعليمية على مستوى الجمهورية ومعد البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري ومؤلف كتاب الوجيز في مادة التاريخ والعديد من الكتب الخارجية، الذي سيتواجد بمدرسة السعيدية بإدارة جنوب يوم الخميس القادم 9/3/2023 بقاعة الاجتماعات لتقديم دروس التاريخ والمراجعات النهائية والتوقعات والتي ستحقق فارقا كبيرا لدى الطلاب في تجميع درجات مادة التاريخ».