استعدادات أسواق مقديشو لاستقبال شهر رمضان.. تقرير لقناة القاهرة الإخبارية

في سوق «حمروين» العتيق بمقديشو، حركة تجارية محدودة، لكنه مجرد هدوء يسبق الإقبال الكبير مع قرب حلول شهر رمضان، لشراء الحبوب والسمسم والذرة والفاصوليا، وهي أكثر المواد طلبًا، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

«القاهرة الإخبارية» سلّطت الضوء على الحركة التجارية في الأسواق بمقديشو، من خلال تقرير بعنوان «انتعاش الحركة التجارية في أسواق مقديشو استعدادًا لشهر رمضان».

المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار

وجاء في التقرير، أن المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، وسط غياب سياسات حكومية لفرض تسعيرة محددة، خاصةً للسلع الاستهلاكية الضرورية.

تخفيضات للمواد الغذائية الضرورية بنسبة 20%

وأضاف التقرير، أن المحال التجارية الكبرى في العاصمة أعلنت عن تخفيضات للمواد الغذائية الضرورية بنسبة 20% تماشيًا مع تراجع القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، نتيجة الأزمات الاقتصادية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن شهر رمضان الفضيل يحل هذا العام في الصومال، ولهيب الأسعار يخنق جيوب الفقراء، نتيجة انعدام الأمن الغذائي، الناتج عن الجفاف في جنوب الصومال، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في أسواق العاصمة.