قناة القاهرة الإخبارية: الهجوم على مقر بلدية مقديشو مستمر حتى الآن

قال عدنان عبدي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مقديشو، إنّ الهجوم على مقر بلدية العاصمة الصومالية من جانب حركة الشباب الإرهابية مستمر حتى الآن، مضيفا أنّ السلطات الرسمية لم تعلق ولم تذكر الحصيلة الرسمية الأولية للهجوم.

محاولة السيطرة على الوضع

وأضاف «عدنان»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الأمن وصلت إلى المنطقة وتحاول السيطرة على الوضع بقيادة قائد شرطة العاصمة، وهذا الهجوم يعتبر خطيرًا، ويعد مقر البلدية من أكثر المناطق تحصينًا في العاصمة الصومالية.

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنّ مصدرا أمنيا في الشرطة الصومالية، قال إنّ الشرطة مستمرة في عملياتها، لإحكام السيطرة على المنطقة، وستصدر بيانًا بالحصيلة النهائية للعملية الإرهابية.

حركة الشباب الإرهابية تهاجم مقر البلدية في مقديشو

وهاجمت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مقر البلدية في العاصمة مقديشو، حيث يوجد مسؤولون كبار، إذ بدأ الهجوم بسيارة مفخخة اصطدمت بالبوابة الأمامية لمقر البلدية، وبعدها اقتحم مسلحو الحركة المقر.