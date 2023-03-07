القبض على 5 هاربين داخل محطات السكة الحديد

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، إذ جرى ضبط شخصين مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما في قضية سرقة مهمات مصلحية، والمقضي فيها بالحبس لمدة 10 سنوات، وذلك حال تواجدهما بمحطة سكك حديد المنصورة بالدقهلية.

وجرى ضبط أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 قضايا بإجمالي مدد حبس بلغت 3 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة، وضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 21 قضية بإجمالي مدد حبس بلغت 3 سنوات و6 أشهر، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد بني سويف.

وتم ضبط أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 20 قضية بإجمالي مدد حبس بلغت 3 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.