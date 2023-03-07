إزالة أجزاء من عقار منهار لخطورته على طلاب مدرسة في الإسكندرية 

كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بإزالة الخطوره الداهمة بعقار بشارع الغرناطي، حفاظا علي سلامة الطلاب بمدرسة كرموز المطل عليها العقار.

وبناءا عليه نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة فورية، تم فيها إزالة الخطورة الداهمة من عقار غرب الإسكندرية الكائن في 12 شارع الغرناطي بكرموز.

العقار صدر له قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وأكدت رئيس حي غرب في بيان، اليوم، أن العقار المذكور صدر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، وذلك حفاظا علي سلامه الطلاب بمدرسة كرموز الابتدائية والمطل عليها العقار.

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشؤون القانونية بالحي، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية في الحي، إزالة الخطوره الداهمة من العقارات حفاظا على سلامه المواطنين والاستجابة الفوريه لاي شكوي تخص المواطن.