إجلاء 20 أسرة من عقار القباري بعد انهياره في الإسكندرية

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى إخلاء 20 أسرة من سكان عقار القباري الذي انهار سقفه وتسبب في إصابة مسن من سكانه، لافتة إلى أن الإخلاء من أجل الحفاظ على سلامة السكان.

توفير مأوى لأسر عقار القباري المنهار

وأضافت سحر شعبان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية من أجل توفير مكان لهؤلاء الأسر لحين إيجاد حل لترميم هذا العقار الذي صدر له قرار ترميم مسبقاً ولم ينفذ.

وأكدت أن عقار القباري يعد أحد المساكن الشعبية في الإسكندرية لذا فهو يحوي هذا العدد الكبير من الأسر الذين يحتاجون إلى مساعدة، لذا يجرى التنسيق لمساعدتهم.

جاء ذلك بعدما أصيب مسن إثر سقوط سقف حجرة من الطابقين الخامس والرابع إلى الثالث بإحدى العقارات بمنطقة القباري بالإسكندرية، دون وقوع وفيات.

تفاصيل انهيار عقار القباري غرب الإسكندرية

تلقت شرطة النجدة، إخطارا بانهيار أجزاء من عقار في نطاق القباري بحي غرب الإسكندرية، وانتقلت على الفور القوات الأمنية رفقة قوات حي غرب وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار سقف الدور الخامس والرابع إلى الثالث، ما تبعه إخلاء العقار ووضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه.