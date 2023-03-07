ضبط ‏68 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 68144 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(12200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(172) مخالفة السير بدون تراخيص.

(22) مخالفة موقف عشوائي.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 330 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.