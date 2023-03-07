ضبط 7 تشكيلات عصابية نفذت 51 جريمة سرقة بالشرقية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المديرية، أسفرت عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهما، بينهم 7 متهمين لهم معلومات جنائية في وقائع ارتكاب سرقات الدرجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 51 واقعة سرقة بنطاق دوائر مراكز شرطة «كفر صقر، أولاد صقر، أبو حماد، بلبيس، الحسينية»، وأقسام شرطة ثان الزقازيق، وبلبيس، وتم بإرشادهم إعادة المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.