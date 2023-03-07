حفلات زفاف لأيتام شارك فيها الآلاف.. آخرها عروسين في المنوفية

يجتمعون معًا في الأفراح والأحزان، تقودهم شهامتهم لمساعدة الآخرين، ففي محافظة المنوفية التف الجميع حول عروسين يتيمين لا تربطهما بهما صلة من أجل إسعادهما، كما التفوا حول عريس عراقي كي لا يكون وحده، بدافع الشهامة والجدعنة التي اشتهر بها المصريين.

وضرب المصريون مثلًا في الشهامة في موقفين كلاهما أروع من الآخر، في ساعات قليلة بدءًا من عريس دمنهور العراقي، وحتى عروسي المنوفية الأيتام.

شهامة المصريين في حفل زفاف عريس دمنهور العراقي

لم تسع الفرحة قلب عمر حسين عريس دمنهور العراقي، حينما فوجئ بالمئات يحضرون حفل زفافه بينهم مصريين وعراقيين مقيمين في مصر، بعدما كتب منشور له روى فيه عن حزنه بوحدته خلال زفافه بعيدًا عن أهله وأصدقائه، داعيًا من يستطيع حضور زفافه إلى مشاركته فرحته.

وحضر عشرات العراقيين والمصريين فرح العريس العراقي وعروسه والتقطوا الصور معهم، بينما حرص العريس على الظهور بعلم العراق، ليعبر عن فرحته قائلًا «كنت طاير من الفرحة»، عقب إتمام فرحته وكأنّه وسط بلده.

فرحة يتيمين: البلد كلها حضرت

وضرب أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية مثالًا في الشهامة والجدعنة، بعدما تجمهر المئات، وحولوا حفل زفاف عروسين يتيمين، إلى تجمهر، إذ أنّ العروسين أبناء دار أيتام وأعلنا رغبتهما في حضور الأهالي ليعوضاهما عن أهليهما، فتجمهر المئات ليشاركوا في حفل زفاف «شهاب ونور» من دار «ملك الملوك للأيتام»، وشاركوهم الرقص والغناء والصور.

وأوضح العروسان أنّ فرحتهما اكتملت بحضور هذا العدد الضخم من الحضور، خصوصًا العروس التي طارت من الفرحة برؤية فتيات ترقصن معها وتشاركها فرحتها، وأخبروها أنّهن كشقيقاتها وإلى جانبها في أي وقت، مؤكدين أنّ حضور الأهالي عوّض غياب أسرهم.

احتفالية كبرى بعريس طنطا اليتيم

وقبل سنوات، التف الآلاف من أهالي مدينة طنطا والمدن المجاورة لها، حول «أسامة وعلا» العروسين اليتيمين من إحدى دور الأيتام، في زفافهما، ليعوضوهما عن غياب أسرهما، خصوصًا بعد حزن العروسين الذين كتبوا الكتاب دون وجود أحد، ما أصابهما بالحزن، وفوجئوا بوجود الآلاف من أهالي المحافظة يشاركونهما فرحتهما، وحاول الجميع إعطاء العريس أموال على سبيل النقطة ولكنه رفض قائلًا يكفي وجودهم إلى جانبه وفرحته بهم، خصوصًا أنّ النادي اضطر لفتح قاعة الزفاف الأخرى بسبب زيادة عدد الحضور، وذلك رغم سوء حالة الطقس.

زفاف فخم لعروس دمياط اليتيمة

وقبل أشهر، دعت فاطمة عبدالرحمن، الجميع لحضور زفافها أمام منزلها بالسنانية بمحافظة دمياط لكي تكتمل فرحتها، بعد وفاة والديها، لتتفاجئ بالمهندس سامي الحجر رئيس مركز شباب السنانية يعلن عقد زفافها في قاعة فاخرة بالمركز دون مقابل، ويدعو أبناء القرية لمشاركتها في حفل زفافها، قائلًا «الناس لبعضيها والخير موجود ليوم الدين».

ولم تصدق العروس نفسها من الفرحة، بعقد زفافها داخل قاعة كبرى وبحضور معازيم، وهو الأمر الذي جعلها تؤكد أنّ الله جبر بخاطرها وكأنّ والديها على قيد الحياة، خصوًصًا أنّ زفافها حضره العديد من المسؤولين بينهم برلمانيين وسياسيين، ورئيس نادي قضاة مجلس القضاة.

محافظ قنا يحضر زفاف يتيمة

وقبل أشهر حضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل زفاف يتيمة من دار الرحمة الإسلامية للأيتام بنجع حمادي، بعدما وعدها بحضور زفافها، كما أنّه كان وكيلًا عنها في عقد قرانها، وقدّم التهنئة للعروسين متمنيًا لهم زفافًا مباركًا وسعيدًا، الذين غمرتهما الفرحة بحضوره لزفافهما.

سيد رجب يحضر زفاف عروس يتيمة

وقبل سنوات، أدخل الفنان سيد رجب بطل مسلسل «أبو العروسة» الفرحة والسرور على قلب عروس يتيمة، بحضور زفافها، بعدما وجهت رسالة له عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، تدعوه لحضور زفافها عوضًا عن والدها الراحل الذي يشبهه إلى حد كبير، لتنهار العروس من الفرحة وتحتضنه وكأنّه والدها.