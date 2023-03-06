تفاصيل مقتل بائع خضار في المنوفية.. «عماد» دفع حياته ثمن شهامته

«ما ينوب المخلص إلا الموت».. عبارة جسدت واقعة أليمة في قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب وفاة بائع خضار خلال تدخله لفض مشاجرة طرفيها صاحب كشك وملاك قطعة أرض، إذ سقط الشاب قتيلا في الحال بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء شهود العيان لسماع أقوالها.

مشاجرة وقتيل وإصابة 3 أشخاص

تعالت الصراخات والحزن عم على وجوه أسرة الشاب «عماد.خ.ا»، 27 عامًا، بعدما وصل لهم نبأ مقتله خلال تدخله لفض تلك المشاجرة، وأصيب ثلاثة آخرون في المشاجرة.

وصلت الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الواقعة، وجرى تفريغ الكاميرات التي رصدت لقطات ماحدث لحظة نشوب المشاجرة وسقوط الشاب، وقبضت الأجهزة الأمنية على طرفي المشاجرة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

أسرة المجني عليه تروي تفاصيل الواقعة

«الوطن» تواصلت مع أسرة الشاب عماد لكشف تفاصيل ماحدث، وروت والدته تفاصيل الواقعة، قائلة: «ابني يعمل بائع خضار، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا أبلغني أنه سيذهب لشراء خضار من السوق المجاور للقرية، وخلال عودته فوجئ بمشاجرة عنيفة بين أحد الجيران، وبكل شهامة تدخل لفض تلك المشاجرة، فتلقى طعنة من أحد الشباب أطراف المشاجرة بسلاح أبيض (سنجة) كان رايح قاصد خير، كان شاب طيب والكل يحبه في المنطقة ولم يفتعل أي خلافات مع أحد في القرية».

وأضافت:«علمت بالواقعة من أحد الجيران بأن ابني تم قتله في الخناقة، المجني عليه هو من كان يعولها بعد وفاة والده وشقيقه الذي توفي نتيجة حادث سير».

وتابعت: «يوم الواقعة قبل ماينزل من البيت باس إيدي ورأسي وقال لي إدعيلي يا أمي إن ربنا يكرمني ويرزقني.. كان قلبه حاسس بأنه حاجة هتحصل له».

الموقف القانوني للمتهمين أطراف المشاجرة

وعن العقوبة المتوقعة للمتهمين، قال وائل نجم الخبير القانوني، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضح أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.