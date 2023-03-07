التحالف الوطني للعمل الأهلي: نستعد لشهر رمضان بـ3 مبادرات

قال الدكتورة نيفين الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن «كتف في كتف» من أكبر المبادرات التي قام بها التحالف الوطني، إذ أنه سيتم توزيع من 4 إلى 5 ملايين كرتونة مواد غذائية لكل المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن هذه المبادرة يشترك فيها المسلمون والمسيحيون معًا مما يدلل على التكاتف والملحمة الوطنية بين مصر وأهالها لدعم مواطنينا.

أبرز مبادرات التحالف الوطني

وأضافت «الكاتب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل مؤسسات وجمعيات التحالف الوطني مشتركة في مبادرة «كتف في كتف»، مشيرًا إلى أن التحالف وقع بروتكول مع أكبر 32 مؤسسة على مستوى مصر ولديهم خبرة طويلة في العمل الخيري، يأتي ذلك إطلاقًا من جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني، موضحا أن التحالف الوطني له العديد من المبادرات التي كان لها تأثير ودور فعال وإيجابي في المجتمع بهدف مساعدة المواطن المصري، مثل «ستر وعافية» و«خيرك سابق» و«كتف في كتف».

«خيرك سابق» تعمل على مدار العام

وأشارت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن مبادرة «خيرك سابق» تعمل على مدار العام، وتستعد حاليًا لتجهيزات شهر رمضان الكريم من خلال إعداد الوجبات الساخنة عن طريق مطاعم التحالف الموجودة على مستوى المحافظات أو توزيع المواد الغذائية أو قروض الخير، متابعة أن قوافل «ستر وعافية» تغطي باقي الجوانب كالتمكين الاقتصادي والاهتمام بالملف الصحي وترميم بناء المنازل وغيرهم.