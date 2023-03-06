رضا سكر لـ قناة الحياة: «التحالف الوطني» وفّر الوقت والمجهود

قال الدكتور رضا سكر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسس بنك الطعام المصري، إنّ التحالف الوطني شارك في تطوير مراكز تجميع الألبان في مصر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مشروع حياة كريمة طوّر 42 مركزا في 14 محافظة.

وأضاف سكر، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «التحالف الوطني أحد أفضل ما تمّ في العمل الأهلي، فقد جرى جمع 30 جمعية أهلية في مصر، وكل جمعيات متشابهة تعمل في مجالها ويتم حل مشكلات معينة، كما يتم ضمان عدم تكرار الخدمة».

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسس بنك الطعام المصري أنّ الجهد في إطار التحالف أصبح مكثفا ودون تكرار وأوفر من حيث الوقت والمجهود والنفقات.

وأوضح: «انا من عشاق المنيا، منذ عام 2002 كنت مستشارا لمحافظ المنيا السابق ومدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، ودشنا برنامج تحديث مصانع العسل الأسود في أبو قرقاص وملوي».