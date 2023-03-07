التحالف الوطني للعمل الأهلي: وفرنا 4 ملايين كرتونة مواد غذائية ضمن «كتف بكتف»

قال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف الوطني يستهدف بصورة أساسية دعم الاحتجاجات الضرورية الآنية لكل المستحقين بكل شبر بأرض مصر، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع، وحلول شهر رمضان الذي يمثل فيه تأمين احتياليات الأسر المصرية أهمية قصوى، وهو ما دفع التحالف لإطلاق مباردة غير مسبوقة وهي مبادرة «كتف بكتف».

مبادرة «كتف بكتف» غير مسبوقة

وأشار «عبد الرحمن»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن «كتف بكتف» مبادرة غير مسبوقة، لأنها تستهدف الوصول لنحو 4 ملايين أسرة، وسيتم الوصول إليهم من خلال قاعدة بيانات تم تلقيحها وتنقيتها ما بين مؤسسات الحالف بالتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى توفير قاعدة بيانات أعداد الأسر المستهدفة وعدد أفرادها وأماكن تواجدها بشكل فعال؛ لكي تصل المساعدات إلى المواطن المستحق بصورة مباشرة أي كان مكانه على أرض مصر.

4 ملايين كرتونة ضمن مبادرة «كتف بكتف»

ولفت عضو التحالف، إلى أن المبادرة توفر كمية ضخمة من المواد الغذائية، بنحو 4 ملايين كرتونة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مصر.