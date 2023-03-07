غلق وتشميع 125 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص في الغربية

تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 125 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أي اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، إضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية.

المرور على 235 منشأة

كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على 235 منشأة طبية، وتحرير 125 محضرا لمنشآت طبية مخالفة، وإعطاء ترخيص إلى 20 منشأة طبية خاصة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

إحكام الرقابة

وقال الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير ادارة العلاج الحر، إنه تم تشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية، للمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين مقدماً الشكر لمفتشي العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة.