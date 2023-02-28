غلق وتشميع 3 منشآت لصناعة الغراء والجلود في الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات على المنشآت التي تمارس أنشطة صناعية بنطاق شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مراجعة والمرور على تلك المنشآت للتأكد من قانونيتها واستيفائها كافة الاشتراطات اللازمة للعمل والتشغيل حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

غلق وتشميع 3 منشآت تمارس أنشطة صناعية

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية في غلق وتشميع 3 منشآت تمارس أنشطة صناعية (غراء - جلود) مخالفة بطريق كرسبي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل مما تمثل خطراً على السلامة العامة لاستخدام مواد سريعة الاشتعال بمواقع غير مجهزة، وتمت مصادرة عدد من محتوياتهم، بعد تلقي شكاوى المواطنين بشأنهم.

شهدت الحملات تواجد اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وهاني فؤاد نائب رئيس المركز وإدارة الرخص والإشغالات بالمركز.