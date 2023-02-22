غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بالعجمي والمنتزه في الإسكندرية

شنت أحياء العجمي وأول المنتزه، حملات مكبرة على المراكز التعليمية غير المرخصة وأسفرت عن غلق وتشميع 7 مراكز تعليمية في نطاق هذه الأحياء، وأسفرت حملة حي العجمي، برئاسة هدى أبو كليلة علي المراكز التعليمية غير المرخصة أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 سنتر تعليمي في شارع البيطاش الرئيسي، والتحفظ على العديد من الأدوات المستخدمة داخل السنتر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشميع 5 مراكز في أول المنتزه

ونتجت عن حملة حى أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول لغلق السناتر والمراكز التعليمية غير المرخصة أسفرت عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة السيوف، و16 الملك الفلكى، و24 الفضالى.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، جاء ذلك في إطار تكليف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط واتخاذ الإجراء القانوني حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.