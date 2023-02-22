رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بالعجمي والمنتزه في الإسكندرية

كتب:

بيتر مكرم
05:42 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
حملات على المراكز التعليمية في الإسكندرية

حملات على المراكز التعليمية في الإسكندرية

شنت أحياء العجمي وأول المنتزه، حملات مكبرة على المراكز التعليمية غير المرخصة وأسفرت عن غلق وتشميع 7 مراكز تعليمية في نطاق هذه الأحياء، وأسفرت حملة حي العجمي، برئاسة هدى أبو كليلة علي المراكز التعليمية غير المرخصة أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 سنتر تعليمي في شارع البيطاش الرئيسي، والتحفظ على العديد من الأدوات المستخدمة داخل السنتر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشميع 5 مراكز في أول المنتزه

ونتجت عن حملة حى أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول لغلق السناتر والمراكز التعليمية غير المرخصة أسفرت عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة السيوف، و16 الملك الفلكى، و24 الفضالى.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، جاء ذلك في إطار تكليف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط واتخاذ الإجراء القانوني حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

اقرأ المزيد:

المشدد 7 سنوات لمدرس أصاب زوج شقيقته بعاهة بسبب الدروس الخصوصية  

نائب بـ «الشيوخ»: سناتر الدروس الخصوصية لا يجوز أن تكون بديلا للمدارس

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الإسكندرية.. 12 منفذا 

محافظة الإسكندرية: تطوير قرية «باب الأحرار» بتكلفة 15 مليون جنيه

محافظ الإسكندرية: مبادرة «1000 يوم الذهبية» تدعم صحة الطفل وتضمن حقه في رعاية متميزة
بقلم بيتر مكرم