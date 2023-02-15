غلق وتشميع 5 محلات خلال حملة مرافق وإشغالات مكبرة بمدينة دشنا بقنا

واصلت الحملات في شوارع مركز دشنا، شمال محافظة قنا جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

القضاء على المظاهر العشوائية والإشغالات

وبحسب البيان الصحفي قاد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا صباح اليوم، الأربعاء، حملة مرافق وإشغالات مكبرة؛ للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والإشغالات وإزالة كافة التعديات الموجودة على الطريق العام، والتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وذلك بمرافقة شرطة مرافق قنا، وقوة من مركز شرطة دشنا، ومسؤولى قسم الإشغالات والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة دشنا.

إزالة 150 حالة في شوارع مدينة دشنا

وأوضح رئيس المدينة أن حملة اليوم استهدفت شوارع المدينة الرئيسية والفرعية برفع كافة الإشغالات حيث تم إزالة 150 إزالات إدارية، 94 مضبوطات، وغلق وتشميع 5 محلات لإدارتهم بدون ترخيص.

وأكد على المتابعة الميدانية المستمرة للقضاء على المظاهر العشوائية والإشغالات وإزالة كافة التعديات من الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه بالتعدي على الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع الدشناوى، مشيراً أنه تم عقد اجتماع مسبق مع الباعة الجائلين بإخلاء شارع المركز من أمام المدارس والمصالح الحكومية وتوفير لهم أماكن بديلة مقدماً لهم كافة التساهيل.