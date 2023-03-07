«تعليم الجيزة» تعلن نتيجة مسابقة الرائد المثالي للعام الدراسي الجاري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة الرائد المثالي لهذا العام في جميع المراحل والتي قام بتحكيمها توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية والاتحادات الطلابية، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من أشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة.

نتيجة مسابقة الرائد المثالي

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن نتيجة مسابقة الرائد المثالي لهذا العام في جميع المراحل، جاءت على النحو التالي:

- الرائد المثالي الأول للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023 ياسر فتح الله مهدلي، إدارة أوسيم التعليمية.

- الرائد المثالي الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023 أمل عبد المعطي محمد، إدارة الهرم التعليمية.

- الرائد المثالي الأول للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023 الأستاذة هدى أحمد محمود، إدارة العمرانية التعليمية .

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، التهنئة للرواد المثاليين على مستوى المحافظة متمنين لهم التوفيق المنافسة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تكريمهم من مدير مديرية التعليم بالجيزة، وتكريم المركزين الثاني والثالث بكل مرحلة.