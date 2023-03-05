«تعليم الجيزة»: تفعيل المسرح المدرسي للكشف عن مواهب الطلاب

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء تفعيل المسرح المدرسي، بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بضرورة تفعيل المسرح المدرسي للكشف عن مواهب الطلاب وتنميتها وخاصة أصحاب الهمم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مسابقة التربية الخاصة للفنون المسرحية

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حضر وكيل وزارة التربية والتعليم نهائي مسابقة التربية الخاصة للفنون المسرحية على مستوى المديرية الجيزة أقيمت على مسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية.

وشملت المسابقة 12 عرضًا مسرحيًا متنوعًا، ما بين أوبريت واسكتش واستعراض وعروض مسرحية وكورال من إدارات (بولاق الدكرور - الهرم - شمال - أكتوبر -الدقي) وقد حضر مديرو الخدمات التربوية بالإدارات وموجهو المسرح.

تسجيل بيانات المدارس وحصرها

وفي سياق آخر، عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماع مدير إدارة المبانى بالمديرية مع رؤساء أقسام المباني للإدارات التعليمية؛ لمناقشة وتسجيل بيانات المدارس وحصرها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان أنه خلال اجتماع مدير إدارة المباني بالمديرية مع رؤساء أقسام المباني للإدارات التعليمية الـ33، عرض استمارة حصر وتسجيل بيانات المدارس وقاعدة بيانات المباني التعليمية.