اختناق فتاة بغاز السخان داخل منزلها في الغربية

لقيت فتاة مقيمة بقرية كفر المحروق التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرعها داخل منزلها اختناقا بغاز السخان، أثناء الاستحمام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع فتاة

وتلقى العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بلاغاً يفيد، بوفاة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، داخل منزلها، الكائن بقرية كفر المحروق التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، اختناقا بالغاز السخان أثناء الاستحمام.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع فتاة مقيمة بقرية كفر المحروق، بدائرة المركز، اختناقًا بغاز السخان أثناء الاستحمام، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر الزيات العام.

التصريح بدفن الجثة

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وتبين عدم وجود شبه جنائية، وقررت تسليم الجثمان إلى ذويه، والتصريح بدفن الجثة.