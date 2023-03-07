تنفيذ مشروعات خدمية في صان الحجر بالشرقية بتكلفة 3.8 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع السيد عبد الرازق، رئيس مدينة صان الحجر، نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية لرئاسة المدينة، والجاري تنفيذها بنطاق المدينة خلال العام المالي 2022-2023 باعتماد مالي 3 ملايين و832 ألف جنيه وبنسبه تنفيذ 93% لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تطوير منظومة الأمن والإطفاء في صان الحجر

ومن جانبه، أوضح رئيس مدينة صان الحجر أنه جار تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شوارع ومداخل المدينة بنسبة تنفيذ 99% وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم تطوير منظومة الأمن والإطفاء بتركيب وحدة إنذار مبكر لاسلكي ضد أخطار السطو والحريق بتكلفة 2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%، كما تم شراء أدوات مهمات إنارة للمدينة بتكلفة 620 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%، وتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة بصان الحجر (توريد أعمدة وأدوات إنارة) بتكلفة 680 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%.

استكمال أعمال وحدة مرور صان الحجر

ولتدعيم الوحدات المحلية، أوضح رئيس المدينة أنه جار استكمال أعمال وحدة مرور صان الحجر (توصيل مرافق مياه وكهرباء) بتكلفة 4 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 83%، كما تم شراء 20 صندوق قمامه للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة.