محافظ بورسعيد يشهد ختام فعاليات مبادرة «أمل 2» لذوي الهمم

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ختام فعاليات مبادرة «أمل 2» لذوي الهمم من ضعاف السمع، والتي انطلقت من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بقيادة دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ضمن برنامج «نتضامن نتكامل» برعاية محافظ بورسعيد.

كيفية التعامل مع الصم والبكم

وتهدف المبادرة لتعليم وتدريب أكبر قدر ممكن من موظفي خدمات المواطنين على كيفية التعامل مع الصم والبكم وتلبية احتياجاتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة رشا شريف مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والقيادات التنفيذية، وعدد من ذوي الهمم.

محاور مبادرة «أمل 2»

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم من أحد أبناء ذوي الهمم من الصم والبكم، عقبها عرض محاور مبادرة أمل للصم والبكم، والتي شملت تدريب 36 موظفا من الأحياء والمديريات، بمشاركة إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم تحت قيادة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وتمت فعاليات التدريب في قاعة مصطفى كامل بالديوان العام، ونادي تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة تحت إشراف مهندس ماجد نعيم، ومشاركة إدارة التربية الخاصة بقيادة السيد متولي.

ويُعد المحور الأول منها كورس للتدريب والترجمة للغة الصُم والبُكم والمقدم لموظفي الإدارات الخدمية والمراكز التكنولوجية على مستوى محافظة بورسعيد، وتهدف فيه المبادرة إلى إنجاز احتياجات فئة الصُم وضِعاف السمع وتيسير الخدمات ومتطلبات هذه الفئة وإزالة الصعوبات التي يواجهونها عند التعامل مع الجهات الخدمية والتنفيذية والأحياء.

عروض فنية بلغة الإشارة

وشهد اللقاء قيام المتدربين مع عدد من ذوي الهمم بتقديم عروضا فنية بلغة الإشارة، فضلا عن عرض نماذج لكيفية التواصل بين أصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم، وموظفي الخدمات في المراكز التكنولوجية ومديريات الخدمات.

كما سلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شهادات تكريم المتدربين من الموظفين وذوي الهمم ومسئولي التدريب، موجها الشكر للقائمين على مبادرة أمل للصم والبكم، من ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم، مشيدا بهذا المجهود العظيم الذي بدا واضحا خلال العروض التي قدمت خلال الاحتفالية.

استمرار تدريب الموظفين

ووجه المحافظ باستمرار تدريب الموظفين لاستمرار تنمية مهاراتهم، بما يضمن تقديم الخدمات في سهولة ويسر لذوي الهمم من ضعاف السمع، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لهذه المبادرات التي تهدف للارتقاء بمستوى الموظفين في مختلف الجهات وتحسين الخدمات المقدمة لفئات المواطنين المختلفة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بأبناءه من أصحاب القدرات الخاصة، قائلا إن هؤلاء الأشخاص هم أحباب الله ونعمل جميعا على تقديم كافة الدعم اللازم لهم.