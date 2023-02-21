محافظ بورسعيد يشهد حفل ختام المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، احتفالية ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة، التي تحمل اسم القارئ الشيخ «نصر الدين طوبار»، بالمركز الثقافي ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

أجر لمنظمي المسابقة

تضمن حفل الختام تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقبه كلمة أعضاء لجنة التحكيم التي أكدوا خلالها أنه تم الانتهاء من تنفيذ النسخة السادسة من المسابقة على أكمل وجه، متحدثين عن فضل حفظ وقراءة القرآن الكريم للمشاركين في المسابقة، وفضل الأجر الذي سيكون من نصيب القائمين على تنظيم المسابقة، مشيرين أن الجائزة الكبرى هي قراءة كتاب الله، والكل في هذه المسابقة فائزون، فضلا عن التطرق للحديث عن مكانة مصر وذكرها في القرٱن الكريم، موجهين الشكر لمحافظة بورسعيد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال للمشاركين في المسابقة، كما أشادوا بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي لمسوها على أرض بورسعيد.

بورسعيد تحتضن الأديان

رحب محافظ بورسعيد بالحضور، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المسابقة وخروجها بهذا الشكل المشرف ، متناولا الحديث عن تاريخ بورسعيد الديني والحضاري، مشيرا أن هناك علاقة وثيقة بين الماضي والحاضر، فمحافظة بورسعيد منذ التاريخ تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد، لافتا أن بورسعيد شرفت بإقامة المسابقة للعام السادس على التوالي، وأن أبناء بورسعيد فائزون كونهم احتضنوا المسابقة، وأكد محافظ بورسعيد ، أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، والتي تحتضن أفكار الشباب، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية.

وخلال فعاليات حفل الختام، قام محافظ بورسعيد بتكريم أعضاء لجنة التحكيم، وإعلان نتيجة المسابقة والفائزين بالمراكز الأولى في الأفرع الخمس للمسابقة.

65 متسابقا يشاركون في مسابقة القرآن الكريم

شارك في المسابقة 65 متسابقا من مختلف الدول حول العالم، من بينها: الإمارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند

وتمنح المسابقة جوائز مالية للثلاثة الأوائل في الأفرع الخمسة للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين للشباب، وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة كاملا للإناث، والقراءة بالصوت الحسن والابتهال والإنشاد الديني، وفرع الأئمة والذي تمت إضافته مؤخرا خلال هذه الدورة من المسابقة.