وزير التعليم: اختيار 1000 معلم شاب لتأهيلهم على إدارة المدارس

ردّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على بعض الاستفسارات حول معايير اختيار مديري المدارس، مشيرا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لاختيار 1000 معلم من المعلمين الشباب ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديري مدارس، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة خطوة مهمة للارتقاء بمنظومة التعليم.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نقطة مضيئة

وفيما يتعلق بمدارس التعليم الفني، أشار الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نقطة مضيئة في التعليم المصري ونموذجًا مثاليًا في تخريج كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص.

استعادة ريادة المدرسة

وفي ختام الجلسة، أشاد أعضاء لجنة التعليم بالتطور الكبير الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال العام الحالي، كما أشادوا برؤية الدكتور رضا حجازي وجهود الوزارة لاستعادة ريادة المدرسة ودورها الفعال في تحقيق عملية تعلم حقيقية متطورة للطلاب.