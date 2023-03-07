أماكن ومواعيد قطع المياه في 5 مراكز بالدقهلية الخميس.. تصل لـ7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب يوم الخميس المقبل، لمدة 7 ساعات؛ بداية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك بكل من طلخا ونبروه.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة داخل مرفق مياه طلخا، مما يتطلب إيقافه بالكامل أثناء الأعمال.

قطع المياه في شربين وبعض أماكن بلقاس وطلخا

ومن جهة أخرى، تُجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أعمال صيانة بخط مياه قطر 600 مم، مما يتسبب في انقطاع المياه بمركز شربين وبعض الأماكن بمركزي بلقاس وطلخا لمدة 6 ساعات الخميس المقبل لمدة 6 ساعات؛ بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 4 مساءً.

أماكن انقطاع المياه في الدقهلية

وأوضحت الشركة أن الأماكن المتأثرة بقطع المياه هي:

- مركز ومدينة شربين بالكامل.

- جزء من مركز بلقاس، في قرى بسنديلة، والجوادية، وديملاش، وجحوش، وحلاوة، والمحفوظة، والعلاوية، وعزبة الحاج شربيني، وشركة بسنديلة، والزهراء، وتل عميرة، وأبو طه، وبرهام، والسبخاوية، وعزبة عبد النبي، وأبو نور الدين، وأبو بصل، والنجايرة.

- جزء من مركز طلخا (القرى الواقعة على طريق طلخا شربين)، وهي قرى الحاج خليل، وبطرة، وبساط، وكفر بساط، وديسط، وكتامة، والعزب التابعة لتلك القرى.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.