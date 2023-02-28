انقطاع المياه في 3 محافظات اليوم لمدة 9 ساعات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه صباح اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ للقيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط.

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه في كفر الشيخ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مناطق «سيدى غازى، وقرية الحلافى، وقرية دقميرة، وأبو منيسى، والقرى التابعة» صباح اليوم الثلاثاء لمدة 9 ساعات، بدءًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 من مساء نفس اليوم لقيامها بأعمال الصيانة بمحطه مياه تل أم جعفر.

قطع المياه بسبب تجميع خطوط المياه على الشبكة العمومية بأشمون

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم، بدءا من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساء عن شوارع «الحلقة، المدارس، الشهداء، النحاسين، جزء من شارع القيثرية بمدينة أشمون»، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه هو تجميع خطوط المياه على الشبكة العمومية.

أماكن قطع المياه بشرق القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق «المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر أبو صير – كفر الباشا – البركة – الأمن المركزي – أبو حوشان»، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم للقيام بأعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم لزوم تطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى قيامها بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة واتس آب على رقم 01206665125.