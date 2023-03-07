الغلاء في بريطانيا يدفع مواطنا من كل 7 بريطانيين للتخلي عن الطعام

كشف استطلاع جديد نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، عن تخلي واحد من كل سبعة أشخاص في المملكة المتحدة عن وجبات الطعام، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار الغذاء وفواتير الكهرباء والغاز.

ووجدت أداة تعقب إحصاءات المستهلك أن بريطانيا واحدا من كل 10 أشخاص أعطى الأولوية لأفراد آخرين من أسرته للحصول على وجبات الطعام بدلا منه، بينما لجأ 4% ممن شملهم الاستطلاع إلى بنوك الطعام.

وقال حوالي سبعة من كل 10 بنسبة 72% أنهم قللوا من استخدام التدفئة بسبب ارتفاع الأسعار، و39% يستخدمون كميات أقل من المياه الساخنة، و19% يتناولون وجبات مطبوخة أقل.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن ما يقدر بنحو 2.3 مليون أسرة فاتتهم أو تخلفوا عن سداد دفعة حيوية مثل الرهن العقاري أو الإيجار أو بطاقة الائتمان أو دفع الفواتير في الشهر الماضي.

16 مليون أسرة تغير نمط حياتها

وأشار الاستطلاع الى قيام حوالي 59% بإجراء تعديل مالي واحد على الأقل مثل تقليص الضروريات أو بيع العناصر أو صرف المدخرات في الشهر الماضي لتغطية الإنفاق الأساسي، بما يعادل 16.5 مليون أسرة تقريبًا.

البقاء في منازل باردة

وقالت روسيو كونشا الخبيرة الاقتصادية: «إنه لمن دواعي القلق الشديد أن تضطر الأسر في جميع أنحاء البلاد للجوع والجلوس في منازل باردة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات الأساسية هذا الشتاء».

وقالت إنه يجب على الحكومة والشركات الكبرى بذل المزيد من الجهد لدعم الجمهور خلال ازمة تكلفة المعيشة التي وصفتها بالـ «غير عادية»، وقالت: «مع فواتير الطاقة المقرر ارتفاعها في أبريل ، يجب على الحكومة أن تنظر على وجه السرعة في تأجيل قرارها بزيادة ضمان أسعار الطاقة إلى 3000 جنيه إسترليني».

وتابعت: «بالنسبة لبعض العائلات، التي لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ، فإن هذا سيوفر شريان حياة مهمًا لمنعهم من الوقوع في ضائقة مالية».