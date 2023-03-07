موجة احتجاجات عمالية تشل بريطانيا مجددا.. 11 إضرابا في مارس وأبريل

تستمر موجة الإضراب في اجتياح المملكة المتحدة خلال شهري مارس وأبريل، حيث يتوقف العمال عبر شبكة النقل، وهيئة الخدمات الوطنية الصحية والخدمة المدنية عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

الإضرابات تبدأ يوم الاثنين 13 مارس

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن الإضرابات هذا الشهر ستبدأ يوم الاثنين 13 مارس حيث ينظم صغار الأطباء في إنجلترا ممثلين في الجمعية الطبية البريطانية (BMA) إضرابًا لمدة 72 ساعة.

كما يبدأ متدربو طب الأسنان بالمستشفيات في إنجلترا ممثلين في جمعية طب الأسنان البريطانية (BDA) إضرابًا لمدة 72 ساعة، بالإضافة إلى إضراب الأطباء المبتدئين أعضاء جمعية مستشاري وأخصائيّ المستشفيات (HCSA) في إنجلترا لمدة 72 ساعة.

أما يوم الثلاثاء 14 مارس، فيواصل الأطباء المبتدئون في إنجلترا الإضراب، كما يتوقف متدربو طب الأسنان بالمستشفيات في إنجلترا عن العمل، ويبدأ الأربعاء 15 مارس المعلمون جولة ثانية من الإضراب في إنجلترا وويلز، ويواصل الأطباء المبتدئون في إنجلترا الإضراب.

كما يبدأ سائقو مترو أنفاق لندن ممثلين في نقابة أسليف إضرابهم بسبب وضع المعاشات التقاعدية وترتيبات العمل، أما يوم الخميس 16 مارس، فيقوم الآلاف من عمال القطاع العام الممثلين من قبل نقابة بروسبكت بإضراب ويواصل موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب.

إضراب أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية

وأضرب أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل من 14 مشغل قطار بعد رفض عروض الدفع من مشغلي القطارات وشبكة السكك الحديدية، ويواصل موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب يوم الجمعة 17 مارس، أما السبت 18 مارس فيواصل أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ممثلين في 14 مشغل قطار إضرابهم، ويواصل عمال الإسعاف في وست ميدلاندز، وشرق ميدلاندز، وشمال شرق وشمال غرب وويلز، إضرابهم عن العمل الإثنين 20 مارس.

ويواصل موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب، أما الثلاثاء 21 مارس، فيستأنف موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب، كما يستأنف الأربعاء 22 مارس موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب، ويواصل الخميس 30 مارس أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ممثلين في 14 مشغل قطار الإضراب، وأخيرا السبت 1 أبريل، يواصل أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ممثلين في 14 مشغل قطار الإضراب.