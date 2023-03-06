أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: إدوارد الثامن تنازل عن عرش بريطانيا لأسباب عاطفية

روى الإعلامي أحمد المسلماني، قصة الملك البريطاني الوحيد الذي تنازل عن العرش لأسباب عاطفية، موضحًا: «بدأت القصة في عام 1910 للملك جورج الخامس حاكم بريطانيا وكان ولي العهد اسمه إدوارد الثامن، هذا الملك تزوج بمن يحب واصطدم مع الحكومة البريطانية والكنيسة واضطر إلى التخلي عن العرش ومغادرة لندن».

وأضاف المسلماني خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «ولي العهد كان يتمتع بشعبية رائعة ويتعاطف مع الفقراء، ولما حدث الكساد الكبير في عام 1929م وقف مع الناس بقوة، لكن نتيجة علاقاته الاجتماعية بعائلات وأسر كثيرة جدا أحب سيدة كانت متزوجة مرتين، لكنه لم يبح بحبه لأبيه لأنه توفي».

الكنيسة تعترض على زواج الملك

وتابع الإعلامي: «في عام 1936 أصبح ولي العهد ملكا على بريطانيا، فقرر الزواج لكن الحكومة والكنيسة اعترضتا لأن السيدة سبق لها الزواج، وكان وفقا للتقاليد البريطانية رئيسا للكنيسة ولا يجب أن يتزوج من سيدة تزوجت سابقا، ودخل في صدام مع الكنيسة، ولكن خسر الصدام واضطر إلى التنازل عن العرش في نهاية عام 1936، وكان اسم السيدة التي تزوج منها ميريلاند وكانت أمريكية».

تحالف ألمانيا وبريطانيا

وأكد الإعلامي أحمد المسلماني: «من الوارد، أنه قد يكون جرى الضغط عليه لأسباب سياسية، لأنه كان معجبا بأدولف هتلر، وكان يرى أن بريطانيا يجب أن تتحالف مع ألمانيا، ولو استمرّ هذا التحالف لتغير تاريخ العالم كله، حيث كان يرى أن مستقبل بريطانيا الصحيح يجب أن يكمن في التحالف مع هتلر، والسفارة البريطانية في برلين بعثت برقية إلى هتلر تقول فيها كلام الملك، وبعدما ترك الحكم لم يتخلَ عن موقفه واستمرّ عليه».