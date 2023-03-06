بريطانيا تستعد لأسوأ طقس في 2023.. درجات الحرارة تصل لـ 10 تحت الصفر

أعلنت وسائل إعلام محلية، أن المملكة المتحدة من المقرر أن تشهد اليوم الاثنين، تساقطًا كثيفًا للثلج، إذ تستعد البلاد لأقصى موجة برد خلال هذا العام، وستمتد الأجواء الجليدية إلى أجزاء من شمال وشرق إنجلترا، بحسب ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

الجليد من الممكن أن يصل إلى 10 سنتيمترات

وبحسب الصحيفة، فإن الجليد من المرجح أن يتراكم ويصل سمكه من 5 إلى 10 سنتيمترات فوق شمال إسكتلندا، التي شهدت أجواء باردة منذ أمس، ومن المرجح أن تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجات تحت الصفر.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نقطة قريبة من التجمد، ويتجه فيها الصقيع والثلوج ببطء إلى مناطق الجنوب، كما تشهد منطقة لندن الكبرى درجات حرارة تصل إلى 7 درجات مئوية، بينما يمكن أن تنخفض الصغرى إلى 0 درجة مئوية.

رفع حالة التأهب القصوى

وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس البارد، مع رفع حالة التأهب القصوى في شمال شرق إنجلترا وشمال غرب إنجلترا ويوركشاير.