معلومات عن مشروعات النقل الكهربائي المتطورة.. بينها الخط السادس لمترو الأنفاق

كشف تقرير لوزارة النقل والمواصلات، عن وضع استراتيجية شاملة للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، موضحًا أن هذه المشروعات تتمثل في مشروع القطار الكهربائي الخفيف «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية» بطول 105 كيلومترات.

تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

وأوضح التقرير أن عدد محطات القطار الكهربائي الخفيف 19 محطة وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بطول حوالي 70 كيلومترا بعدد 12محطة في يوليو 2022، ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات، لافتاً إلى أنه جار تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر» بطول43.7 كيلومتر وعدد 13 محطة.

ونوه التقرير إلى تطوير الخطين الأول والثاني لمترو القاهرة واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق «عدلي منصور– إمبابة / جامعة القاهرة» بطول 41.2 كيلومتر وعدد 34 محطة، وكذلك مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق «6 أكتوبر – القاهرة الجديدة» بطول 46.5 كيلومتر ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى منه «6 أكتوبر – الفسطاط» بطول 19 كيلومتر بعدد 17 محطة.

إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق

أيضاً ضمن مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق «الخصوص – المعادي الجديدة» بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية بطول 35 كيلومترا وعدد 27 محطة، ومشروع تطوير مترو الإسكندرية «أبوقير – محطة مصر» بطول 21.7 كيلومتر، فضلاً عن مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا.

كما يتم تنفيذ ولأول مرة مشروع الأتوبيس الكهربائي الترددي «BRT» على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري، وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الأتوبيسات الكهربية صديقة البيئة كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية.