أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وأنواع الاشتراكات الشهرية والسنوية حسب المحطات

كشفت وزارة النقل والمواصلات في تقرير لها، عن أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، لافتة إلى أن وزارة النقل متواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة منذ ما يقرب من 3 شهور، والجزء المتبقي يجرى انضمامه للوزارة تماما أول مارس المقبل.

أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق بالتفصيل:

المرحلة الأولى:

- عدد المحطات: 9 محطات.

- سعر التذكرة: 5 جنيهات.

- تعريفة الاشتراك الشهري: 185 جنيها.

- سعر الرحلة «جنيه»: 3.1 جنيه.

- الخصم الممنوح:38%.

- تعريفة الاشتراك ربع سنوي: 500 جنيه.

- خصم إضافي: 10%.

المرحلة الثانية:

- عدد المحطات: 16 محطة.

- سعر التذكرة: 5 جنيهات.

- تعريفة الاشتراك الشهري: 230 جنيها.

- سعر الرحلة «جنيه»: 3.8 جنيه.

- الخصم الممنوح: 45%.

- تعريفة الاشتراك ربع سنوي: 630 جنيها.

- خصم إضافي: -9%.

المرحلة الثالثة:

- عدد المحطات: 25 محطة.

- سعر التذكرة: 10 جنيهات.

- تعريفة الاشتراك الشهري: 270 جنيها.

- سعر الرحلة «جنيه»: 4.5 جنيه.

- الخصم الممنوح: 55%.

- تعريفة الاشتراك ربع سنوي: 760 جنيها.

- خصم إضافي: -6%.

المرحلة الرابعة:

- عدد المحطات: أكبر من 25 محطة.

- سعر التذكرة: 12 جنيهات.

- تعريفة الاشتراك الشهري: 360 جنيها.

- سعر الرحلة «جنيه»: 6.0 جنيه.

- الخصم الممنوح: 40%.

- تعريفة الاشتراك ربع سنوي: 1000 جنيه.

- خصم إضافي: -7%.

وأشارت وزارة النقل والمواصلات، في التقرير، إلى أن أسعار الاشتراكات السنوية طبقا لعدد الخطوط، تشمل الاشتراك السنوي للخطين 2760 جنيها، والاشتراك السنوي لثلاثة خطوط 3465 جنيها، لافتا إلى أنه جرى إعداد خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية.