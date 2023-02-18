كيف يساهم القطاع الخاص في تكلفة شبكة القطار الكهربائي السريع؟

كشف تقرير رسمي، أن القطاع الخاص يتحمل تكاليف أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للقطار الكهربائي السريع ويقتصر دور الحكومة على تنفيذ المسار والمحطات، موضحاً أنه تم التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كم، ويجر حالياً تنفيذ 3 خطوط منها وهى «السخنة / العلمين الجديدة / مطروح و6 أكتوبر / الأقصر / أسوان / أبو سمبل وقنا / الغردقة / سفاجا».

تفاصيل مهمة عن القطار الكهربائي السريع

وأضاف التقرير، أن القطار الكهربائي السريع، يعمل على خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، فضلاً عن ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وأوضح المشروع يعمل على التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، فضلاً عن خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة.

الربط السككى مع دول الجوار

كما أكد التقرير أنه يتطابق مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة مع مخطط ممر التنمية والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكى، ويعمل المشروع على الربط السككى مع دول الجوار كالسودان من أبو سمبل حتى وادي حلفا ومع ليبيا من مطروح والسلوم حتى بني غازي.