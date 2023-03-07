«النقل» تحدد 9 أهداف رئيسية لتشغيل القطار الكهربائي السريع.. تعرف عليها 

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل والمواصلات، تفاصيل التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كم، موضحاً أنه جاري تنفيذ عدد 3 خطوط وهي «السخنة / القاهرة / الإسكندرية / العلمين الجديدة / مطروح - 6 أكتوبر / الأقصر / أسوان / أبوسمبل - قنا / الغردقة / سفاجا»، بإجمالي أطوال 2000 كم.

وأضاف التقرير أن شبكة القطار الكهربائي السريع يتم تنفيذها بمعرفة الشركات الوطنية المصرية بالتعاون مع شركة سيمنس الإلمانية، بالإضافة إلى خط «بورسعيد / أبوقير»، بطول 250 كم والمخطط تنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

تشغيل منظومة سكك حديدية متطورة

ونوه التقرير، أن هذا المخطط يأتي في ضوء أهمية تشغيل منظومة سكك حديدية متطورة تعتمد على أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية التي وصل إليها العلم الحديث في ظل التحولات الرقمية في شتي المجالات وتتناسب مع التغيرات المناخية الحالية لتحقق أقصى درجات الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن القطار الكهربائي السريع يهدف إلى خلق محور لوجيستي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي.

أبرز أهداف القطار الكهربائي السريع

- ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية المصرية.

- ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

- الربط بين المناطق السياحية بأنواعها بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

- التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

- الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

- خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنموية جديدة يتطابق مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة مع مخطط ممر التنمية.

- الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل.

- زيادة طاقة النقل للركاب والبضائع بما يسمح باستيعاب عدد 2.5 مليون راكب يومياً و20 مليون طن بضائع سنوياً.

- الربط السككى مع دول الجوار جنوبا بمد الخط الثاني من أبوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان وغرباً بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازي.

يذكر أن هذا التقرير تم عرضه في المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية تحت شعار «السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي».