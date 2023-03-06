«النقل» تحدد ضوابط إقرار مسار القطار الكهربائي السريع الثاني نهائياً

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، أنَّ مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «أكتوبر- الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، في المسافة من مطار سوهاج حتى فرشوط، تمّ تدقيقه وإقراره نهائيًا، إذ روعي في اختيار المسار عدم المرور من خلال الأراضي الزراعية والأثرية، وروعي في اختيار مواقع المحطات في هذه المسافة بأن تكون أقرب ما يكون من مطار سوهاج وبما يسهم في تشجيع السياحة وخدمة حركة تنقل المواطنين فمحطة سوهاج ستساهم في خدمة حركة تنقل المواطنين من أهالي سوهاج وكذلك خدمة مطار سوهاج والمنطقة الصناعية في جرجا وستخدم محطة أبيدوس المنطقة الأثرية ومحور دار السلام كما ستخدم محطة فرشوط الأهالي في نطاق مركز ومدينة فرشوط والمدن المجاورة لها.

تنفيذ الجسور الترابية والكباري من خلال شركات مصرية متخصصة

وأكّدت وزارة النقل، في بيان لها، أنَّ تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي وستقوم الشركة الألمانية «سيمنز» بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، الإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

مسار الخط الثاني يتطابق مع مخطط ممر التنمية

وأوضحت وزارة النقل، أنَّ إنشاء الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع يهدف الى عدد من الركائز الأساسية تتمثل في أن مسار الخط الثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ممر التنمية الذي اقترحه العالم المصري فاروق الباز والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكى، ويؤدي إلى خلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي الجاري تطويره بأعلى جودة ويليق بالأهالي في الصعيد الذى يصل عددهم أكثر من نصف سكان مصر ويربطهم بالقاهرة والدلتا حالياً خط سكة حديد واحد فقط.

كما يسهم أيضًا مسار الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع، في ربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية «مراكز التصدير»، وخدمة السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة - أبيدوس بسوهاج - الأقصر - أسوان - أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط، وتوفير آلاف من فرص العمل سواء في أثناء تنفيذه أو بعد تشغيله بكل المحافظات التي يمر بها.

230 كم/ س للقطارات السريعة و160للإقليمية

ونوهت وزارة النقل إلى أنَّ السرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومترًا/الساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترًا/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترًا/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كيلومترًا/ ساعة وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كيلومترًا/الساعة، و20 جرارًا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.