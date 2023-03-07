نشاط مكثف للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة خلال الصوم المقدس.. سيامة 110 شماسة

شهدت إيبارشية شبرا الخيمة نشاطًا رعويًا مكثفًا للأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، خلال أيام الصوم المقدس حيث تنوعت الأنشطة بين صلاة القداس الإلهي بالكنائس المختلفة بالإيبارشية ورسامة وترقية أعداد كبيرة من الشماسة للخدمة بالكنائس وسلط المركز الإعلامي للإيبارشية الضوء على تلك الأنشطة.

سيامة 110 شماسة بيد الأنبا مرقس

ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وكل توابعها، صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم، والبابا كيرلس السادس بمشاركة في صلوات القداس الإلهي أباء الكنيسة، وألقى عظة روحية لشعب الكنيسة، كما تفقد الخدمات والانشاءات والأنشطة بالكنيسة.

كما صلى الأنبا مرقس القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء والملاك غبريال بيجام، وقام خلال القداس بسيامة 110 شماسة برتبة أبصالتس «مرتل»، وترقية 11 شماسة لرتبة أغنسطس «قارئ»، كما دشن الأب المطران حضن الآب وإيقونة القيامة وأواني مذبح وكرسي مذبح جديد للخدمة.

وقام مطران شبرالخيمة بسيامة 100 شماس برتبة أبصالتس «مرتل» وترقية 28 شماسة لرتبة أغنسطس «قارئ» خلال القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة مارينا بهتيم.

الأنبا مرقس يدشن أواني مذبح

فيما ترأس الأنبا مرقس صلوات القداس الإلهي بكنيسة الشهيدة دميانة والأنبا توماس السائح، وعقب صلاة الصلح قام بسيامة 20 شماسا برتبة أبصالتس «مرتل» وتدشين أواني مذبح جديدة للخدمة.

كما قام الأب المطران بسيامة 59 شماس برتبة أبصالتس «مرتل»، وترقية 11 شماسا لرتبة أغنسطس (قارئ) وتدشين أواني مذبح جديدة للخدمة بكنيسة ماريوحنا السنهوتي.